Lotta al vertice per il titolo di capocannoniere di Eccellenza.

Diciannovesima giornata di campionato ricca di emozioni con ben 25 reti segnate a dimostrazione dello spettacolo che sta offrendo il campionato di Eccellenza. Si infiamma quindi anche la lotta per la classifica marcatori con una bagarre al vertice che vede coinvolti Pignataro, Di Rito e Ciriolo. L’attaccante del Brindisi, a segno con una doppietta contro ilTrani, si porta a quota dodici reti in campionato inseguendo ad una sola rete di distanza l’attaccante del Casarano Di Rito. A segna anche Ciriolo nella goleada contro l’Avetrana arrivando così alla doppia cifra. Tutto ancora aperto dunque per il titolo di capocannoniere.

