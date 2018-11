Fabrizio Favulli lascia il Lucera calcio. Il calciatore e la società si separano consensualmente. Ad annunciare la separazione lo stesso calciatore. “Ringrazio i tifosi e gli appassionati del Lucera calcio e, annuncio dire che da oggi non farò più parte della squadra per scelta esclusivamente mia. Sono stato un anno e mezzo bene e posso solo dire che sono stato bene e che la società non mi ha fatto mai mancare nulla anche nel mio infortunio. Auguro al Lucera di tornare nei campionati che gli appartengono, un abbraccio a tutti e per me sarà sempre Forza Lucera”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA