Il Melendugno sta vivendo un momento magico nel campionato di Seconda Categoria girone C. Infatti con la vittoria di domenica sull'Alessano, ha fatto registrare la quinta vittoria consecutiva. Protagonista della partita è stato Simone Giannone, autore di una doppietta: "Domenica avevamo la prova del nove, dato che il nostro obiettivo era fare quel salto di qualità tanto atteso, alla fine ci è andata bene. Inoltre è stata una giornata perfetta per me, dato che ho realizzato anche una doppietta. Domenica ci aspetta una gara molto difficile, dato che affronteremo il Surbo, squadra che attualmente naviga nelle zone calde della classifica. Vogliamo continuare a vincere".

