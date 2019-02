Melendugno, Margiotta: «Avevamo progettato un campionato di alto livello»

Il Melendugno è capolista del girone C di Seconda Categoria ed è ancora imbattuto a dodici giornate dalla conclusione del torneo. Inoltre la squadra è favorita per il passaggio alle semifinali di Coppa Puglia dopo aver vinto per per 2-1 il match d’andata contro il Manduria, vice capolista del girone C di Prima Categoria. Dell’ottima, sin qui, stagione della squadra del presidente Manuel Mazzotta ne abbiamo parlato col direttore sportivo della Goleador, Diego Margiotta. «Ad agosto, insieme alla società, avevamo progettato - ha affermato Margiotta -un campionato ad alti livelli. Ci stiamo riuscendo direi: 16 partite in campionato, 15 vittorie e un pareggio, siamo ben contenti di essere saldamente al comando del campionato. Anzi, dopo l’ultima giornata, abbiamo aumentato a otto punti il vantaggio sul Neviano, che è secondo. Riguardo la Coppa Puglia, sì, partiamo con un risultato di vantaggio minimo, ma non dimentichiamo la forza e la storia calcistica del Manduria. Andremo lì per difendere il vantaggio a denti stretti, sicuramente».

