Molfetta, grande entusiasmo per la prima vittoria in campionato

Morale alle stelle in casa Molfetta: dopo tre sconfitte di seguito è arrivato finalmente il primo successo in campionato proprio contro il Mesagne che adesso occupa l’ultima posizione in campionato. «Nel primo tempo abbiamo faticato, ma nel secondo abbiamo comandato noi la gara. I miei complimenti vanno anche agli avversari che ci hanno fatto pagare cara la pelle senza mollare mai. Il nostro avversario lottava su tutti i palloni e per riuscire a vincere questa gara dovevamo fare anche noi lo stesso», sono le dichiarazioni del dopo gara di mister Giusto che si complimenta non solo con i suoi ragazzi, ma anche con i suoi avversari.

