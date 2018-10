Molfetta: novità per i tifosi contro l'Alto Salento

Il Molfetta, in occasione della partita in casa di domenica contro l’Alto Salento per la quinta giornata di campionato, ha in serbo per i suoi tifosi delle novità speciali: infatti come riportato sulla sua pagina ufficiale Facebook, la società biancorossa durante il match sopracitato al "Paolo Poli" predisporrà un’area giochi per i più piccoli, seguiti da personale qualificato; nella tribuna sostenitore i tifosi del Molfetta potranno godersi la partita con una visuale perfetta con caffè e pasticcini; e ci sarà l’area merchandising per acquistare maglie e gadget del Molfetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA