Molfetta, Traversa nuovo collaboratore di Bartoli

Non è un buon periodo per il Molfetta Calcio che, partito con grandi ambizioni di classifica, si ritrova nel mezzo della graduatoria. Negli ultimi giorni la proprietà ha deciso anche di mettere alla porta il tecnico Sportillo, affidando la panchina a Renato Bartoli, che dunque avrà il ruolo di gicoatore-allenatore. Questa mattina è stato ufficializzato il collaboratore del mister, è Martino Traversa, già vice allenatore della Primavera del Bari e tecnico della Vigor Moles. Il classe '74 ha giocato come difensore esterno n Serie A e Serie B, con Perugia, Lecce, Sampdoria, Cosenza, Siena, e ha contribuito alla vittoria della Florentia Viola del campionato di Serie C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA