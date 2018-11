Nardò, colpo argentino: tesserato Arario

Colpo argentino del Nardò. Ecco il comunicato del club: "Il Nardò fa sapere che nella figura del presidente Marco Carafa e dell’amministratore Alessio Antico è lieta di annunciare il tesseramento di Alan Cristian Arario, centrocampista offensivo e all’occorrenza seconda punta e fantasista. Autentico colpo di mercato della società che si assicura un calciatore, nato a Buenos Aires il 4 gennaio 1995, dalle indubbie capacità tecniche e dal prestigioso curriculum, avendo militato nel Vélez Sarsfield, nella sua nazione natia, e nella serie A cilena tra le fila del Palestino. L’esperienza in Italia inizia lo scorso anno nella Vibonese, dove firma il rigore decisivo della promozione in Lega Pro dei calabresi. Arario, che si allena da tempo con i nuovi compagni, abbraccia entusiasta la nuova avventura, ed è subito a disposizione per il derby di domenica”.

