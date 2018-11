Nardò incontenibile, steso anche il Sorrento

Ancora una vittoria importante per il Nardò che dopo i tre punti ottenuti contro Francavilla e Pomigliano stende anche il Sorrento. 2-0 il risultato finale che non lascia spazio di replica al Sorrento, grazie alla marcature di Cordella al 34′ e di Kyeremateng (su calcio di rigore) al 94′. Andamento generale della partita abbastanza lento e tattico con deu squadre che non erano disposte a scoprirsi e porre il fianco all’avversario. Poi al 34′, lancio lungo in avanti, tocco di Aquaro e Cordella col mancino beffa Leone in uscita per l’1-0 granata. Secondi 45′ con maggiore intensità rispetto alla prima frazione. Il Sorrento è incapace di produrre occasioni ed anzi lascia spazi pericolosi. In uno di questi si infila Cordella, toccato in area di rigore da Leone: l’arbitro indica il dischetto e all’89’ Kyeremateng non perdona per il 2-0 col quale si conclude la contesa.

