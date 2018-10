Nardò, si teme per lo stop di Cassano

Si affievolisce l'entusiasmo in casa Nardò dopo il successo contro il Gravina in trasferta. Infatti durante l'ultima gara il difensore centrale Simone Cassano era caduto male dopo uno scontro in area di rigore. Nella giornata di oggi infatti la dirigenza subito aveva fatto fare la radiografia al giocatore a causa di questa distorsione al ginocchio, ma i risultati non sono stati molto chiari. Si spera naturalmente che l'infortunio non sia grave, sebbene bisogna attendere la risonanza magnetica".

