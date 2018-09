Nardò, Taurino: «Vietato sottovalutare la Sarnese, ad Andria non mi è piaciuto il primo tempo».

A due giorni dalla terza di campionato del Nardò contro la Sarnese, il tecnico dei granata Roberto Taurino ha lasciato qualche dichiarazione in una conferenza stampa: «Mi farebbe piacere pensare che la Sarnese sia una squadra da prendere sottogamba, ma la realtà è che sono una squadra giovane ma esperta, furba e scaltra. Contro l'Altamura alla prima di campionato la squadra mi è piaciuta molto, abbiamoa avuto noi per tanto tempo il pallino del gioco, mentre contro la Fidelis Andria non mi è piaciuto per niente il primo tempo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA