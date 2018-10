Nardò, una vittoria che fatica ad arrivare

Inizio difficile per il Nardò che in tre gare ha collezionato solo due pareggi e una sconfitta. Un successo che continua a mancare per i granata, i quali, non hanno mai espresso delle prestazioni sottotono ma piuttosto sono stati sfortunati e poco cinici nel concretizzare quelle occasioni che si erano avute. Il pareggio di domenica contro il Sorrento è sicuramente un risultato positivo visto i ritmi con cui i campani stanno affrontando questo campionato, ma i ragazzi di Taurino puntano a risultati ben più consistenti. La trasferta di domenica al “Vicino” di Gravina in Puglia sarà dall’alto coefficiente di difficoltà, ma il Nardò ha tutte le carte in regola per portare a casa questo derby.

