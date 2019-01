Nola-Taranto, trasferta vietata ai tifosi ospiti

Nola-Taranto sarà una partita molto importante per i coloro rossoblù ma, ancora una volta, non saranno presenti i tifosi pugliesi, come già successo per la gara con il Bitonto: "Il Taranto F.C. 1927 comunica che il Prefetto della Provincia di Napoli dispone per l'incontro di calcio "Nola - Taranto" valevole per il campionato nazionale di serie D in programma presso lo stadio "Sporting Club" di Nola domenica 3 febbraio 2019, per motivi di sicurezza, la seguente prescrizione: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Taranto. Il Questore di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento".

© RIPRODUZIONE RISERVATA