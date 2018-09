Otranto, tra dubbi e polemiche arbitrali

Un solo punto all'attivo, ultima posizione in classifica, tante polemiche e tanti dubbi in casa Otranto. I biancoblù hanno ottenuto solo un pareggio in queste prime tre giornate di campionato, uno score troppo povero per la storia di questo club. Per questo motivo i ragazzi di Luigi Bruno stanno preparando al meglio la prossima gara di Eccellenza contro l'Alto Tavoliere San Severo, l'unica soluzione ad un periodo buio può essere solo l'allenamento ed il tecnico Bruno sta cercando in tutti i modi di far invertire la rotta ai propri calciatori. Per l'Otranto serve urgentemente un successo.

