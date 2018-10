Pareggio inatteso dello Sporting Donia in casa contro il Vigor Liberty San Paolo Bari

Lo Sporting Donia, secondo in classifica con 16 punti, si allontana dalla vetta, dopo il pareggio inatteso (1-1) in casa contro la penultima in classifica, il Vigor Liberty San Paolo Bari a quota 5 punti. Al goal di Iacobone al 15' del primo tempo ha risposto Tenzone al 27' della seconda frazione di gioco. Con questo pareggio ora il primo posto occupato dal San Marco sembra alquanto un miraggio visti gli otto punti di distacco tra le due squadra. Spulciando le statistiche si scopre che è la prima volta nel torneo in cui la compagine biancoazzurra si divide la posta con l'avversario e si fermano a cinque le vittorie consecutive. Inoltre lo Sporting Donia ha realizzato oltre ai successi sopracitati, un pareggio e 2 sconfitte (una nella prima e l'altra nella seconda giornata) e ha realizzato 19 goal mentre ne ha subiti 9.

© RIPRODUZIONE RISERVATA