Pareggio Molfetta Calcio, Torna alla vittoria il Corato

Un pari che non serve a nessuno quello tra Molfetta Calcio, che vede allontanarsi ulteriormente la quota playoff e San Severo, che resta sempre invischiato in zona playout. Per i foggiani, che non vincono da quattro giornate, si tratta del terzo pareggio consecutivo. Il Corato reagisce alla sconfitta in finale di coppa con il Casarano, ma l’avversario non era di certo dei più irresistibili. I neroverdi s’impongono, infatti, sul fanalino di coda Molfetta Sportiva, peggiore attacco del campionato, con sedici gol segnati.

