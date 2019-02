Pioggia di gol: Giorgetti dello Scorrano è il re dei bomber

La 21ª giornata del campionato di Promozione in Puglia ha visto una vera e propria pioggia di gol. Sono ben 27, infatti, le rete messe a segno nell’ultimo turno. Per quanto riguarda la classifica marcatori, al momento con 12 gol comanda Giorgetti dello Scorrano. Con 10 gol ci sono Ponzo dell’Ugento e Poleti del Deghi. Tedesco del Novoli a quota 9 gol. Con 8 realizzazioni ci sono Beltrame del Lizzano e Tony Lanzilotti del Carovigno. Sette reti a testa per Moreira De Giorgi dell’Uggiano, De Giorgi dell’Ugento, Di Silvestro del Deghi e Salguero del Maglie.

