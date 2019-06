Polisportiva Virtus Matino: al lavoro per un grande tassello

Prosegue ininterottamente la marcia di preparazione della Polisportiva Virtus Matino al prossimo campionato di Promozione con il sodalizio rappresentato dalla presidentessa Cristina Costantino che dopo aver chiuso la trattativa per mister Branà (che verrà presentato domani presso la sala convegni del Silver Hotel di Matino), sembra essere al lavoro per regalarsi un altro importante tassello.Da indiscrezioni che ci giungono in redazione, il sodalizio biancoazzurro sembrerebbe vicinissimo ad un accordo con il direttore sportivo ex Avetrana Antonio Bruno, che raggiungerebbe nuovamente mister Branà, dopo la splendida avventura di Avetrana. Il direttore originario di Grottaglie, oltre ai grandi risultati ottenuti nel biennio di lavoro ad Avetrana negli ultimi anni è riuscito anche a conquistare la promozione in Eccellenza con il Leverano, facendo seguire poi la permanenza in categoria nell’anno successivo. Qualora l’indiscrezione dovesse rivelarsi fondata, la Virtus si candiderebbe di diritto ad un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA