Polisportiva Virtus Matino, firma De Blasi

Novità importanti in casa Polisportiva Virtus Matino: la società biancoazzurra ha comunicato sui suoi canali ufficiali di aver rilevato le prestazioni sportive del giocatore Andrea De Blasi a titolo definitivo. La squadra si trova al primo posto con 42 punti frutto di 13 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte. La Polisportiva ha raccolto la palla in fondo al sacco per 20 volte (seconda miglior difesa del campionato) mentre invece ha segnato 48 reti (miglior attacco della competizione).

