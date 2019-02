Pomigliano-Fidelis Andria si giocherà a porte chiuse

La Fidelis Andria dovrà giocare il prossimo match di campionato, in casa del Pomigliano, a porte chiuse per via delle condizioni precarie dell'impianto locale, il Gobbato. Non ci saranno quindi i tifosi a sostenere i propri giocatori in questo impegno così delicato. Ecco il comunicato ufficiale della società pugliese: "La gara prevista per domenica 24 febbraio a partire dalle ore 14,30 allo Stadio "Gobbato" di Pomigliano tra la squadra di casa e la Fidelis Andria, sarà a porte chiuse poichè l'impianto non ha la certificazione aggiornata di agibilità così come comunicato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Dunque domenica non ci sarà vendita di tagliandi per i tifosi".

