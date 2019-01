Post-gara infuocato per il Toro. Arrivano le dimissioni del tecnico Taurino

Un dopo gara che si è rivelato più caldo del previsto quello di Nardlò-Gravina, terminata con la larga vittoria dei baresi per 3-0 che vale la quinta socnfitta di fila per i granata che vedono sempre più vicina la zona rossa. Al termine dell’incontro arrivano anche le dimissioni del Tecnico del Toro, Roberto Taurino, con queste parole:” Chiedo scusa ai tifosi e a tutta la città per la prestazione di oggi che non rappresenta lo spirito di una squadra che deve superare un momento difficile. Siccome nella vita sono stato abituato a prendermi le mie responsabilità, poiché, in quanto allenatore, ho tantissime responsabilità di questa situazione, annuncio le mie dimissioni da allenatore del Nardò perchè è giusto dare una scossa all’ambiente e dare alla società la possibilità di fare scelte diverse, ed è giusto fare qualunque cosa pur di dare una sterzata alla piega che ha preso il campionato. Ringrazio tutta la città e tutta la piazza per la vicinanza che hanno avuto alla squadra in questo anno e mezzo in cui sono stato qui, ringrazio i giornalisti per avermi sopportato e auguro al Nardò veramente il meglio e di finire questa stagione nel miglior modo possibile. Grazie a tutti”. Subito pronta la risposta della società: “Mai avremmo pensato di arrivare ad accettare le dimissioni di un serio professionista al quale era stata demandata piena fiducia, basata anche su indiscutibili capacità umane ed intorno al quale era stato costruito il progetto tecnico”. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale su chi prenderà il posto dell’ormai ex tecnico del Toro.

