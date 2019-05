Prima Categoria, girone B: i provvedimenti del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha reso noto la lista dei provvedimenti disciplinari in merit alle partite del girone B di Prima Categoria: il Giudice Sportivo ha squalificato, per due giornate, Rocco Colagrande (Atl. Acquaviva) e Nicola Turi (Massafra); per una giornata: Francesco Ferorelli (Atl. Acquaviva), Nicola Fumai (Capurso), Luc Distratis (DB Manduria), Armando Cardinale (F. Acquaviva) e Francesco Urbano (Sava). Squalificato Pierluigi Orlandini, allenatore del Grottaglie, sino al 16 maggio. Sanzioni a società: 600 euro alla Football Acquaviva (fumogeni e rissa dei propri calciatori con quelli avversari); 500 euro all’Atletico Acquaviva (rissa dei propri calciatori con quelli avversari). Inibizione per il dirigente Gennaro Imperato (F. Acquaviva) sino al 16 maggio. Squalifica per il massaggiatore Giovanni Davero (Capurso) sino al 16 maggio.

