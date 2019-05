Prima Categoria, girone C: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha reso noto i provvedimenti disciplinari in merito al campionato di Prima Categoria, girone C: è stata deliberata la vittoria a tavolino per l’Atletico Veglie ai danni della Città di Racale. Questo perché: “rilevato che il direttore di gara segnalava, da referto, che la soc. Città di Racale disputava l’intera partita con numero 10 giocatori schierati in campo, mancando per tutta la gara il giocatore n. 3 Giacomo Gerundio, 01.08.1999 – under presente in distinta; che l’arbitro, non avendo riconosciuto il suddetto calciatore, confermava con supplemento di rapporto l’assenza dello stesso under nell’impianto sportivo; che la soc. Città di Racale ha pertanto violato le normative vigenti, le quali prevedono l’obbligo di schierare, sin dall’inizio e per tutta la durata dell’incontro, un giocatore nato dall’01.01.1998 in poi”.

