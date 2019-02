Prima Categoria, le sentenze del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha emesso i provvedimenti disciplinari in merito alla ventunesima giornata nel girone C di Prima Categoria: due giornate a Gabriele Carrozza (Real Galatone) e Alessandro Mariano (Seclì); una giornata a Alessandro Catalano (Atl. Veglie), Marco Perrone (Copertino), Antonio Ungaro (Real Galatone), Alessandro Zollino (Soleto), Gueye Baba (Veglie) e Mattia Dettù (Virtus Lecce). Sul capitolo allenatore squalificati, sino al 28 febbraio, Orazio Mitri (Poggiardo) e Cristian Tondi (Veglie). Sulla Coppa Puglia una gara per Lorenzo Li Quadri (Foggia Incedit), Giovanni Martino (United Sly), Giuseppe Lacarra (United Sly), Vito Turitto (United Sly), Fabio Antonucci (Melendugno), Claudio Mancini (Polimnia).

