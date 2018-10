Prima categoria, seconda giornata: ecco le decisioni del Giudice Sportivo

Sono state diramate le decisioni del giudice sportivo in merito alle partite della seconda giornata nei campionati di Prima Categoria, gironi B e C. Nel girone B una giornata di squalifica a testa per Antonio De Vincenzo (Città di Massafra) e Vincenzo Merico (S.Vito). Squalificato fino all’11 ottobre prossimo Cosimo Palese (allenatore del RS Crispiano). Nel girone C una giornata di squalifica sia per Andrea Verri (Atl. Veglie), Marco Cazzetta (Sanarica), Stefano Paladini (Virtus Lecce), Mattia Dettù (Soleto). Inibizione fino all’11 ottobre per Vincenzo Diego Guarrazzi (dirigente del Memory Campi).

