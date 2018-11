Programma e arbitri del turno infrasettimanale Serie D

Previste per domani 14 Novembre le partite valevoli per il decimo turno infrasettimanale di campionato Serie D. Calcio d’inizio fissato per le 14.30 tranne per le partite tra Gravina-Pomigliano (ore 15.30), Sarnese-Savoia (ore 19) e Fidelis Andria-Bitonto (ore 20.30). Di seguito il programma completo con le relative designazioni arbitrali nel girone H:

Città di Fasano-Audace Cerignola: Luca Zucchetti di Foligno

Nola-Città di Gragnano: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Fidelis Andria-Bitonto (ore 20.30): Ivan Catallo di Frosinone

Gelbison-Picerno: Luigi Catanoso di Reggio Calabria

Granata-Francavilla: Dario Di Francesco di Ostia Lido

Gravina-Pomigliano (ore 15.30): Gianluca Catanzaro di Catanzaro

Nardò-Sorrento: Gilberto Gregoris di Pescara

Sarnese-Savoia (ore 19): Kevin Bonacina di Bergamo

Team Altamura-Taranto: Marco Emmanuele di Pisa

