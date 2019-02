Promozione, Coppa Italia: Deghi di misura sul Taurino, Reti bianche tra Donia e Martina Franca

Pomeriggio di semifinali d’andata di Coppa Italia Promozione quello odierno. A San Pietro in Lama, la Deghi capolista si avvicina alla conquista della finale battendo di misura il Taurisano per due a uno. La gara si mette subito bene per gli ospiti che trovano la rete del vantaggio dopo otto minuti, ad opera di Gennari. La rimonta degli arancioni, però, si concretizza nel giro di sei minuti, in avvio di ripresa. Prima Stefanizzi (64′), con un preciso colpo di testa in corsa, riporta il punteggio in parità; poi Malerba (70′) premia un calibrato cross di Libertini dalla destra e regala il gol del successo alla squadra di Salvadore.

Nell’altra semifinale, al “Cianci” di Cerignola, reti bianche tra Sporting Donia e Martina Franca.

Gare di ritorno previste, a campi invertiti, tra due settimane esatte.

