Promozione, Cornacchia è il nuovo tecnico del Leverano

Brutta tegola in casa Salento Football. Nella serata di ieri mister Massimo Borneo ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili per problemi di lavoro. Il tecnico, subentrato subito dopo la gara di Carovigno all’esonerato Marco Cannalire, aveva suscitato in tutta la società e nei ragazzi grande stima per le sue doti umane e professionali. Lascia una squadra in piena zona playoff a sei punti dalla capolista Ugento prossima avversaria della Salento. A subentrare al dimissionario Borneo sarà Riccardo Cornacchia, un nome conosciuto calcisticamente, con trascorsi importanti in piazze come Nardò, Gallipoli, Copertino e tante altre. L’ultima stagione da calciatore Cornacchia l’ha disputata a Novoli in Eccellenza.

