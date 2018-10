Promozione - girone A: San Marco schiacciasassi, dietro rallentano tutte

Non si ferma più il San Marco, giunta all'ottava vittoria consecutiva e sempre più in vetta al girone A di Promozione. Dopo il successo con l'Audace Barletta, sono otto ora i punti di vantaggio con la prima delle inseguitrici, lo Sporting Donia, fermato sul pareggio dal San Paolo Bari. Segno "X" anche per la terza in graduatoria, il Marina, distante un punto dal secondo posto. In fondo alla classifica, invece, scivola il Bitetto, scavalcato in graduatoria dalla Virtus Bitritto, vittorioso contro il Norba Conversano.

