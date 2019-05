Promozione, girone B: le sanzioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha diramato la lista dei provvedimenti disciplinari in merito alle partite del campionato di Promozione, girone B: dopo le partite di playoff relative al torneo di Promozione pugliese girone B, il Giudice sportivo ha multato di 300 euro la Toma Maglie per accensione di tre fumogeni, da parte di propri sostenitori, e di sputi sulla spalla di un assistente arbitrale. Tra i calciatori, squalificati, per due giornate, Salvatore Fiorentino (Maglie); per una giornata Giovanni Carlo Citto (Maglie).

