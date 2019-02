Promozione: i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha emesso i seguenti provvedimenti disciplinari in relazione al campionato di Promozione, girone B. Gara Novoli-Salento Football (2-1): risultato non omologato per via del preannuncio di reclamo da parte della società ospite. Sul fronte calciatori tre giornate per Antonio Verardo (Atl. Racale); due giornate per Alessio Iunco (Novoli) e Natale De Benedictis (Salento Football); una giornata per Aldo Garofalo, Aliberto Cota e Riccardo Murrone (Atl. Racale), Dario Quarta (Brilla Campi), Carlo Poleti (Deghi) e Riccardo Preite (Taurisano). Capitolo allenatori: squalificati sino al 28 febbraio Salvatore Epifani (Novoli) e Riccardo Cornacchia (Salento Football). Per quanto concerne i dirigenti inibizione sino al 21 marzo per Mauro Margarito (Atl. Racale) e Marco Frassanito (Salento Football); sino al 28 febbraio per Riccardo Vinella (Brilla Campi). Per quanto riguarda la categoria massaggiatori, squalifica sino al 7 marzo per Roberto Zuccaro (Carovigno). Capitolo ammende:400 euro all’Atletico Racale.

