Promozione, il 24esimo turno del girone B

Domenica 24 febbraio alle 15 si giocherà la 24esima giornata del campionato di Promozione, girone B. Turno casalingo per la Deghi capolista, che riceve lo Scorrano, e per l’Ugento vice capolista, che ospita il Talsano. Trasferta a Maruggio per il Novoli contro il Lizzano, lontano dalle mura amiche anche il Taurisano (a Maglie) e l’Atletico Racale (a Ostuni). Al “Matrico” l’Uggiano se la vedrà con la Salento Football. Completano il calendario Aradeo-Carovigno e Brilla Campi-Tricase.

Ecco la lista completa del 24esimo turno di campionato:

A. Toma Maglie-Taurisano: Cristiana Laraspata di Bari (Grimaldi di Bari, Tanisi di Lecce)

Atl. Aradeo-Carovigno: Dario Acquafredda di Molfetta (Salvemini e De Gennaro di Molfetta)

Brilla Campi-Atl. Tricase: Luca Schifone di Taranto (Sindaco e Moschettini di Lecce)

Deghi-LM Scorrano: Filippo Fuggetti di Taranto (Mazzarelli di Barletta, Giordano di Molfetta)

Lizzano-Novoli: Michele De Pinto di Bari (Curci e Marino di Bari)

Ostuni-Atl. Racale: Alessandro V. Ancona di Taranto (D’Ambrosio di Molfetta, Ambasciati di Foggia)

Ugento-Talsano: Rocco Epicoco di Brindisi (Cascella e Carella di Bari)

Uggiano-Salento Football: Antonio Vecchio di Lecce (Gargiulo e Minerva di Lecce)

