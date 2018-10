Quinta giornata di Eccellenza: Altamura domina con il Corato. Bene anche gallipoli e Molfetta Calcio

Grande prestazione per l’Altamura nella quinta giornata del campionato di Eccellenza battendo il Corato che continua a deludere nonostante un’ottima campagna acquisti. Scende al secondo posto il Terlizzi che resta imbattuto e con la miglior difesa trovando a pari punti il Gallipoli che batte 3-1 il San Severo. Colpo del Casarano che batte in trasferta il Barletta puntando al primo posto distante solo due punti. Pareggio in casa Brindisi che reagisce così all’esonero di Danilo Rufini. Importante prestazione di Ventura che con una doppietta proietta il Molfetta Calcio nelle zone alte della classifica. Punti importanti per l’Otranto che batte la Molfetta Sportiva. Sempre ultimo posto invece per il Mesagne dopo la sconfitta in casa Bisceglie.

