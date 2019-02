Recupero 21ª giornata: il Rotonda cade contro la Turris

Nel recupero della 21ª giornata il Rotonda era chiamato a dare continuità al proprio campionato, nonostante avesse di fronte la corazzata Turris. Una gara comunque molto equilibrata quella disputata a Potenza, infatti il primo tempo si è concluso sullo 0-0. Nella ripresa poi sono stati i padroni di casa a portarsi in vantaggio con Capristo al 12', nonostante le proteste ospiti per un tocco di mano. Si svegliano poi i corallini che dapprima al 19' riescono a pareggiare con il colpo di testa di Vacca, poi al 31' effettuano il sorpasso grazie al bel tiro a giro di Riccio dalla destra. Dopo 4' di recupero il Rotonda si arrende, tre punti fondamentali invece per la Turris.

