Rifiutata l'iscrizione della Fc Bari 1908 alla Terza Categoria

La Fc Bari 1908 Spa non parteciperà al campionato di Terza Categoria. Infatti la società pugliese ha ancora dei debiti da saldare riguardanti la stagione 2017-2018, di conseguenza la sua richiesta non è stata accolta. "Si precisa che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della Figc, della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la Lnd., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato".

