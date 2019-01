Rutiglianese, Colucci nuovo tecnico

L’Asd Rinascita Rutiglianese comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Stefano Colucci. Ecco le sue prime dichiarazioni: Sono reduce da un anno di pausa perché, durante la scorsa estate, mi sono prefissato di attendere l’occasione utile per provare a crescere come allenatore. Amo le sfide e, quindi, era forte il desiderio di mettersi alla prova tra i grandi. Ho accettato questa sfida perché credo che questa squadra non meriti l’attuale classifica e, come tale, possa uscirne fuori con qualche piccolo miglioramento. Lavorando, magari, anche sull’aspetto psicologico dei ragazzi perché occorre motivarli. Accanto a questo, poi, devo ammettere che sia il presidente Saffi che il direttore Sanapo mi hanno fatto un’ottima impressione. Hanno avuto un buon impatto e questo è sicuramente un aspetto che mi ha condizionato fortemente".

