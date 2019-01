Salve: via Zappatore dentro Rullo

Ancora uno scossone in casa Salve: il club del Capo di Leuca ha comunicato sui suoi canali ufficiali di aver esonerato l'allenatore Loris Zappatore. Al suo posto subentra Francesco Rollo, un mister con tanta esperienza alle spalle sia da calciatore sia da allenatore sulle panchine di vari club dilettantistici pugliesi. Ecco il comunicato ufficiale del club: «La società – si legge nella nota dell’Fc Salve – ringrazia il signor Zappatore per il lavoro svolto e per la grande professionalità e la grande umanità dimostrate durante il periodo del suo incarico, augurando allo stesso le migliori fortune. La squadra sarà affidata al mister Francesco Rollo, ex calciatore e allenatore nel settore giovanile del Lecce». Zappatore paga il pareggio interno contro il Real Neviano. A sua volta, l’ex tecnico del Capo di Leuca aveva rilevato a fine novembre scorso, mister Massimo De Marco. Il Salve è attualmente terzo nella classifica del girone C, a otto punti dalla vetta occupata dal Melendugno, ed è ancora in corsa in Coppa Puglia, pur avendo perso la gara d’andata degli ottavi di finale sul campo della Virtus Matino per 4-2.