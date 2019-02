San Severo, è Pirone il nuovo allenatore

L'Alto Tavoliere San Severo ha scelto il nuovo tecnico, per arrivare a conquistare una facile salvezza. Si tratta di Claudio Pirone, esperto allenatore professionista, titolare di abilitazione tecnica di seconda categoria. La sua carriera inizia nel 1990 nel settore giovanile del Brescia, dove resta fino al 1995. Nella stagione successiva fa il secondo in C2 all'Ospitaletto. Di seguito l'Albinese in Interregionale, Cremapergo in Serie C2 e poi nell'Avellino, in C1, ancora come vice allenatore. Ma il suo percorso non finisce qui, perchè da primo responsabile inanella importanti e soddisfacenti stagioni con Isernia, Nola, Sangiuseppese, Pomigliano, Scafatese, Venafro, Quarto, Genzano di Lucania, Francavilla Fontana, Sapri, Ariano Irpino e Sorrento. Al nuovo responsabile tecnico il nostro benvenuto e gli auguri di un'ottima permanenza condita da un obiettivo finale raggiunto. Pirone ha già diretto il primo allenamento.

