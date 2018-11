San Severo-Molfetta si rigiocherà il 15 novembre

La gara tra San Sever e Molfetta Calcio, disputata lo scorso 28 ottobre, verrà rigiocata il 15 novembre. Il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che il direttore di gara ha ammonito al 46′ del secondo tempo per la seconda volta il calciatore Fidanza Alessandro (Molfetta Calcio) e che nel referto l’arbitro dichiara di non essersi accorto sul terreno di gioco di tale seconda ammonizione e di non aver provveduto ad espellere tale tesserato durante la gara, rilevato l’errore tecnico dell’arbitro, che ha consentito alla Molfetta Calcio di completare l’incontro con undici calciatori anziché dieci, delibera di disporre la ripetizione della gara.

