Adesso è arrivata anche l’ufficialità. Fabio Prosperi non è più l’allenatore del San Severo. La notizia era nell'aria e il club non giornata ha diffuso una nota per ufficializzare il tutto: “Il San Severo comunica l’esonero del signor Fabio Prosperi dall’incarico di allenatore. A Prosperi vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività fin qui svolta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA