Seconda Categoria, i verdetti del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha reso noto i provvedimenti disciplinari per le gare giocate domenica 12 maggio per la finale playoff del girone B tra Castellaneta e Sava e dell’ultima giornata del girone C di Seconda Categoria, compreso il posticipo della 29esima giornata tra Parabita e Cutrofiano del 7 maggio. Riguardo la gara del 7 maggio sul fronte calciatori: una giornata di squalifica per Matteo Russo e Andrea Masciullo (Cutrofiano). Riguardo le gare del 12 maggio. Capitolo calciatori: una giornata di squalifica per Marco Russo (SD Parabita), Andrea Imperiale (Collepasso), Santo Riccardo Margari (Sportinsieme) e Matteo Francone (Cutrofiano). Sul fronte massaggiatori: squalifica sino al 24 maggio per Mauro Antonucci (Real Neviano). Riguardo le ammende: 100 euro al Salve: «Propri tifosi accendevano tre fumogeni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA