Seconda Categoria: Le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha reso noto la lista dei provvedimenti adottati relativi alla quarta giornata nei gironi B e C di Seconda Categoria. Nel girone B due giornate di squalifica per Ebrima Sumareh (Fragagnano); una giornata a testa per Giuseppe Chirico (New Banana Ceglie) e Antonio Chiego (Virtus Maruggio). Per quanto concerne il capitolo ammende 200 euro per il Fragagnano (lancio di pigne e di altri piccoli oggetti, da parte dei propri tifosi, verso dirigenti avversari); 100 euro per il Noci Azzurri 2006 (accensione di un fumogeno, senza conseguenze). Invece nel girone C due giornate di squalifica per Roberto Costantini (Zollino); una giornata per Alessio Fusaro (Armando Picchi Specchia).

