Serie D, i verdetti del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha diramato la lista dei provvedimenti disciplinari in merito alla 24esima giornata del girone H relativi alla gara tra Nardò e Picerno: una gara da giocare a porte chiuse (sanzione sospesa ex art. 16 comma 2 bis e 3 Cgs: al verificarsi della stessa violazione entro un anno, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà applicata in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione) più duemila euro di multa per la società granata per via di coria stampo discriminatorio per ragioni razziali all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria.

