Serie D, il programma completo della 25esima giornata del girone H

Ecco il programma completo, con tutte le designazioni arbitrali, della 25esima giornata del campionato di serie D, girone H dove spicca la sfida tra il Francavilla e il Nardò. Entrambe le compagini si trovano a metà classifica, con il Nardò che dispone di 29 punti in classifica mentre il Francavilla ne ha due in più. Tale match sarà arbitrato dal signor Mirabella di Napoli. Quattro le variazioni d’orario, due le partite a porte chiuse. Allo “Iacovone” va in scena il derby tra Taranto e Fasano.

Ecco la lista dei match di domenica 24 febbraio alle ore 14.30:

Az Picerno-Gravina: Andrea Calzavara di Varese (Russo di Napoli, Mari di Roma 2)

Pomigliano-F. Andria: Giorgio Bozzetto di Bergamo (Tonti di Ancona, Barberis di Collegno) – a porte chiuse

Gragnano-Sanrese: Marco Emmanuele di Pisa (Masciale di Molfetta, Colavito di Bari)

Francavilla-Nardò: Domenico Mirabella di Napoli (Castaldo di Frattamaggiore, Gookooluk di Civitavecchia)

Granata-Gelbison: Adolfo Baratta di Rossano (Cataneo di Foggia, Festa di Barletta) – a porte chiuse

Eccio la lista dei match di domenica 24 febbraio alle ore 15:

A. Cerignola-Savoia: Emanuele Frascaro di Firenze (-, Petrica Filip di Torino)

Bitonto-Nola: Francesco Croce di Novara (Rinaldi di Policoro, Giangregorio di Padova)

Sorrento-Team Altamura: Matteo Cento di Viterbo (Robustelli di Albano Laziale, Fratello di Latina)

Taranto-Fasano: Gabriele Scatena di Avezzano (Besozzi di Sondrio, Torri di Como)

