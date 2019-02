Serie D, il regolamento dei playout per la stagione 2018-2019

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato i regolamenti per la disputa dei playout per la stagione in corso. Parteciperanno le squadre classificate dal 13° al 16° posto di ogni girone (dal 15° al 18° nei gironi E, F e G). Retrocederanno direttamente in Eccellenza le ultime due classificate. In caso di parità di una o più squadre si ricorrerà alla classifica avulsa e agli spareggi in campo neutro (con supplementari e rigori). Stesso regolamento qualora due o più squadre si troveranno in parità al 13° posto. Una volta individuate le squadre, queste si affronteranno con lo schema tredicesima-sedicesima,quattordicesima-quindicesima. Le perdenti retrocedono in Eccellenza, le vincenti si salvano. Gioca in casa la miglior classificata in regular season. Qualora, infine, ci dovesse essere uno scarto di almeno otto punti tra la tredicesima e la sedicesima e/o tra la quindicesima e la quattordicesima, le squadre con meno punti sono retrocesse direttamente. Se due o più squadre si troveranno in sedicesimaposizione con uno scarto di almeno otto punti nei confronti della tredicesima, il Dipartimento di Serie D organizzerà una gara di spareggio per definire la squadra retrocessa direttamente senza la disputa dei playout.

