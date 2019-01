Serie D: le sentenze del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha emesso le sue sentenze relative alle gare di campionato di serie D, dopo la ventesima giornata del girone H: sul fronte calciatori un turno di stop per Sabatino Lordi (Az Picerno), Giovanni Montrone (Bitonto), Simone Bolognese (Nardò), Ciro Poziello (Savoia). Capitolo dirigenti: inibizione sino al 13.02.2019 per Francesco Agovino (Sarnese); sino al 06.02.2019 per Francesco Dibiase (A. Cerignola). Sul fronte ammende 800 euro al Fasano (lancio di due accendini in campo); 500 euro alla Sarnese (precarie condizioni igienico sanitarie e mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale).

