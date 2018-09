Serie D, Nardò e Fasano in cerca di punti fondamentali

Nessun cambiamento per quanto riguarda la terza giornata del girone H di Serie D. Le compagini scenderanno tutte regolarmente domenica alle 15.00. Il Nardò se la vedrà con la Sarnese, i granata saranno obbligati a vincere visto che dopo due turni di campionato non hanno ancora ottenuto un successo, i campani dal canto loro sono ancora a secco di punti. Test di difficoltà totalmente opposa per il Fasano che affronterà il Picerno capolista. I biancoazzurri con un successo potrebbero scalare diverse posizioni in graduatoria ma per vincere al “Donato Curcio” servirà un'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA