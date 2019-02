Si infiamma la corsa ai playoff. Pari Trani e Altamura, vince il Vieste

Termina in parità lo scontro diretto in chiave playoff fra Trani e Altamura. 1-1 il punteggio sul tabellino, nel quale c’è da annotare anche un penalty fallito da Negro. Un pari che scontenta soprattutto la Vigor di mister Scaringella. Rientra in zona playoff il Vieste, che, dopo tre turni di astinenza, s’impone sul giovanissimo Avetrana, per tre reti a una. I tarantini sono sempre, ampiamente, la peggior difesa del torneo, con sessantaquattro gol incassati, ma possono consolarsi con l’eurogol segnato da Lomartire al Vieste. Un vero e proprio gioiello.

