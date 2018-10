Soccer Dream Parabita: in panchina arriva Colagiorgio

Svolta sulla panchina per la Soccer Dream Parabita: la squadra è stata affidata a mister Luigi Colagiorgio, già tecnico di Manduria, Tricase, Maglie, San Cesario, Leverano e Uggiano. «A mister Gianluca Martina – si legge nel comunicato della società – che, con grande senso di appartenenze, per oltre un mese, ha retto le sorti, oltre che della ‘sua’ Juniores, anche della prima squadra, va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto, nella certezza che la sua collaborazione con mister Colagiorgio sarà foriera di tante soddisfazioni per i nostri colori”. Colagiorgio ha già diretto il primo allenamento con la sua nuova squadra e avrà modo di esordire in Coppa Puglia nella gara interna contro il Collepasso. Invece in campionato (Seconda Categoria girone C), il Parabita osserverà un turno di riposo.

