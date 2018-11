Taranto, i convocati per l'Altamura

Il tecnico Panarelli, per la gara contro il Team Altamura, in programma domani (mercoledì 14 novembre 2018 alle ore 14:30 presso lo stadio "Tonino D'Angelo" e valevole per la decima giornata di Serie D girone H 2018/19) ha convocato ventidue giocatori. Non farà parte del match lo squalificato Marsili mentre sono indisponibili Pellegrino, D'Alterio e Diakite. Ecco la lista diramata dall'allenatore rossoblù: i portieri Cavalli, Martinese; i difensori: Albanese, Bova, Carullo, Ferrara, Infusino, Lanzolla, Miale, Pelliccia; i centrocampisti: Bonavolontà, Gori, Guadagno, Manzo, Massimo; gli attaccanti: Ancora, D'Agostino, Di Senso, Favetta, Oggiano, Salatino, Squerzanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA